Secoloditalia.it - Il più autorevole giornale politico Usa incorona Meloni e Orban: “Hanno vinto anche loro, con Trump…”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Sono i leader populisti europei di destra i “veri vincitori” delle elezioni americane. Lo sottolinea l’edizione europea diall’indomani della vittoria di Donald Trump, evidenziando come gli alleati del nuovo presidente sperino che possa mettere rapidamente fine alla guerra in Ucraina e rafforzare laposizione sulla scena europea, dando allo stesso tempo copertura politica sui temi al centro dellaazione: dalla lotta senza quartiere all’immigrazione illegale alla difesa dei valori cristiani.Per “con TrumpA partire da Viktor, presidente di turno dell’Ue e che in occasione di un recente viaggio a Strasburgo promise di stappare bottiglie di champagne nel caso di vittoria del candidato repubblicano. “Ora ha la possibilità di farlo“, scrive, e proprio nel giorno in cui i leader europei sono a Budapest per un vertice informale.