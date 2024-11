Ilgiorno.it - Il laboratorio. Asfalti speciali pozzi e zone 30

Il quartiere Libertà sarà il primo verodi sostenibilità ambientale di Monza. Tra lavori urbanistici per la mitigazione degli effetti climatici, l’attivazione di un pozzo di prima falda per il lavaggio strade (che sarà attivato in questo caso anche in via della Birona, nel quartiere Cazzaniga), e la realizzazione di una zona 30 tra qualche mese (insieme al solo altro caso di Triante), la periferia a nord -est della città sarà la prima a sperimentare concretamente gli effetti di politiche sostenibili. L’altro ieri sono iniziati i lavori in viale Libertà per il rifacimento delle pavimentazioni dei parcheggi e dei marciapiedi con materiali riflettenti e a basso assorbimento di calore. Questi interventi, assieme alla realizzazione e completamento di spazi verdi in prossimità del centro civico Libertà, fanno parte del programma sperimentale di azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano istituito dal ministero della Transizione ecologica.