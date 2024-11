Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune mette a rischio l’attività della parrocchia"

Battaglia legale tra la diocesi di Cesena-Sarsina e ildi Longiano. Il gruppo di minoranza ’Siamo Longiano’, nel consiglio comunale di fine ottobre, ha chiesto un aggiornamento sul ricorso al Tar, presentato l’1 agosto 2023 dalla diocesi contro il. Il ricorso riguarda il progetto per la costruzione, da partedi Budrio, guidata da don Filippo Cappelli, di un nuovo edificio di circa 650 metri quadri, sviluppato su due piani, con un salone polivalente e diverse aule per il catechismo.e diocesi hanno interloquito per diverso tempo, senza pervenire a una soluzione condivisa. Secondo i legalidiocesi, in quanto opere di urbanizzazione secondaria, gli edifici di culto e le loro pertinenze non sottostanno alle norme che prevedono ulteriori oneri urbanistici.