Il Bayern vince ma il PSG perde nel finale

2024-11-07 00:17:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Mercoledì si è conclusa la quarta giornata di Champions League e non sono mancati i gol in campo.All’inizio della giornata, l’Aston Villa ha subito la prima sconfitta tra le élite europee per mano del Club Brugge.Nel frattempo, l’Arsenal non è riuscito a superare l’Inter a San Siro,ndo 1-0 contro i campioni d’Italia. per scoprire cosa è successo nel resto d’Europa.Shakhtar Donetsk-Young Boys 2-1La squadra ucraina dello Shakhtar ha ottenuto la prima vittoria in Champions League contro lo Young Boys.Inizialmente erano in svantaggio al 27° minuto dopo che Kastriot Imeri aveva segnato dal limite dell’area.Ma due gol nell’arco di 10 minuti di Oleksandr Zubkov e Georgiy Sudakov hanno assicurato ai padroni di casa i tre punti.