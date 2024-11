Lettera43.it - Generali e UNDP premiano VSure Tech per aumentare la resilienza delle pmi in Malesia

, il ProgrammaNazioni unite per lo sviluppo, hanno annunciato il vincitore dell’Insurance innovation challenge fund, che mira a promuovere lo sviluppo di prodotti e servizi assicurativi innovativi inè stata selezionata tra cinque soluzioni presentate in occasione di un evento a Kuala Lumpur organizzato dalle due realtà per rafforzare lapmi rispetto a rischi climatici e di altro tipo. L’obiettivo dell’iniziativa era identificare le innovazioni incentrate sulla prevenzione e riduzione dei rischi, l’educazione finanziaria e la protezione, integrando le soluzioni assicurative con strategie di distribuzione e altri servizi necessari alle comunità target e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibileNazioni unite. Al vincitore sono stati assegnati 40 mila dollari come supporto finanziario da, oltre all’assistenza tecnica per sostenere lo sviluppo della sua idea e all’opportunità di avvalersi della presenza globale di