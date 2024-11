Game-experience.it - Gears of War: E-Day, saranno presenti i doppiatori originali di Marcus Fenix e Dominic Santiago

The Coalition ha annunciato che istorici di, rispettivamente John DiMaggio e Carlos Ferro, doppieranno i due amati ed iconici personaggi all’interno diof War: E-Day.Questo annuncio non potrà quindi che far piacere a tutti i fan della serie videoludica, visto che E-Day si pone come il prequel ufficiale del primo capitolo del franchise, raccontando nello specifico una storia intensa e cupa, con protagonisti appunto.Ricordiamo che John William DiMaggio è un attore e doppiatore statunitense, decisamente noto in ambito videoludico visto che ha doppiato alcuni personaggiin Halo 3, Final Fantasy VII Remake, Call of Duty 4: Modern Warfare, Final Fantasy XII, MadWorld e Vampire: The Masquerade – Bloodlines.