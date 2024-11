Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Di Napoli: «Inter-Napoli? Non escludo questa ipotesi! Arsenal, a calcio si può soffrire»

Arturo Di, doppio ex, ha parlato insu-News.it. Il suo pensiero su, gara di cartello della tredicesima giornata di Serie A, nonché su Champions League (ieri la vittoria con l’) e corsa scudetto. Di, ieri l’contro l’ha vinto un po’ all’italiana? Che ne pensi? L’ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate. Il, a volte, è fatto anche di sofferenza, non sempre di bel gioco e di fronte c’era una signora squadra come l’. Simone Inzaghi sa quando deve usare il fioretto e quando no.A proposito di Inzaghi e delle sue scelte per(cinque titolarissimi fuori dall’inizio), è una vittoria che vale simbolicamente doppio?Quando Inzaghi dice che la rosa è competitiva ed è importante ha ragione.