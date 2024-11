Gaeta.it - Economia delle Marche: Indicatori Contraddittori nel Primo Semestre del 2024

Facebook WhatsAppTwitter L’andamento economicosi inserisce in un contesto di fragilità, in linea con le tendenze nazionali. Glieconomici mostrano segnali di debolezza, in particolare per quanto riguarda l’export, specialmente nel settore calzaturiero. Tuttavia, si riscontra un incremento dell’occupazione, sostenuto da assunzioni di donne, e un settore turistico che continua a mantenere buoni livelli. Questi dati emergono dalla relazione presentata da Alfredo Bardozzetti, responsabile dell’Ufficio analisi di Bankitalia, ad Ancona. Il report evidenzia come neldell’regionale avrebbe registrato una crescita dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, lievemente inferiore al +0,4% registrato a livello nazionale.Tendenze dell’export e performance industrialeLe recenti tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno contribuito a un clima di incertezza per gli operatori economici