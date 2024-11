Quotidiano.net - Dove vivono i centenari? Ecco le regioni d’Italia con più over 100

Roma, 7 novembre 2024 – L’Italia si conferma un paese sempre più anziano. Secondo gli ultimi dati resi noti dall’Istat, nell’ultimo decennio isono aumentati nel nostro Paese di oltre il 30%. Al 1° gennaio 2024, i residenti in Italia di 100 anni o più erano circa 22.500 a fronte dei poco più di 17mila registrati nel 2014. Sempre prendendo come data di riferimento il 1° gennaio, i cittadini residenti in Italia con almeno 105 anni di età erano 677, 21 quelli ad aver raggiunto la soglia dei 110. Il primato delle donne Deipresenti in Italia, l’81% sono donne: la persona più vecchia del nostro paese è Claudia Baccarini, residente a Faenza (Ra), ha 114 anni. Nel corso dell’arco temporale 2009-2024 sono stati esattamente 8.521 gli individui che hanno superato i 105 anni di età, tra cui oltre 7.