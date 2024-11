Ilfattoquotidiano.it - Dopo il voto Usa mi è più chiaro: nelle politiche neoliberiste c’è il germe del totalitarismo

di Michele Sanfilippol’ennesima conferma delle elezioni americane, a me appare ormai lampante cheeconomiche, in presenza di un governo che non intende mitigarle attraverso profonde misure di riequilibrio della ricchezza, vi sia ildel.Alla vigilia delmi ha fatto davvero ridere, ma forse dovrei dire piangere, sentire fior di analisti politici, perlopiù appartenenti all’area (sedicente) progressista, sostenere che Biden ha fatto cose straordinarie per l’economia. Poi, purtroppo, l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto delle classi medio basse e tutto lo straordinario sforzo prodotto dalla sua amministrazione non è stato “percepito” (testuale).Ovviamente la mancata percezione è stata amplificata dall’enorme quantità di fake news (che, ovviamente, vengono prodotte solo da uno schieramento politico) che hanno influenzato ulteriormente l’ingenuo elettore, incapace di distinguere il bene dal male.