Bergamonews.it - Don Matteo, Delitti in paradiso o Arma letale 2? La tv del 7 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 7, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”.Una liceale è caduta dal tetto della scuola e si sospetta che la causa sia legata ad una delle tante challenge che girano in rete. Don Massimo, in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti, senza grandi risultati. Anche Cecchini è alle prese con un’adolescente: sua nipote.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è conin”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il caso di Chiara Poggi: Stefano Nazzi racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ma dove invece, a volte, c’è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza.Su RaiTre alle 21.20 sarà la volta di “Splendida cornice”. Geppy Cucciari presenta il people show che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza.