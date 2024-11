Fanpage.it - Dieci anni sotto effetto di ketamina, la storia di Nick: “È un’agonia, ha distrutto il mio corpo”

La vita di, oggi 36, è stata distrutta dalla dipendenza da, la sostanza psicoattiva e anestetizzante sempre più spesso assunta dai giovanissimi. "Le prime volte sembrava di essere in un mondo fatato", poi quel mondo si è trasformato in un incubo agonizzante, fatto di dolore fisico e mentale: "Oggi la mia vescica è un quinto del normale e devo andare di continuo in bagno".