Di corsa per una medaglia | Io dai libri ai Mondiali

"Eh già, è proprio così..vado ai". Un po’ sorpreso anche lui, sicuramente entusiasta e molto carico Martino Galvani, il 23enne atleta brianzolo che ha ricevuto la chiamata per i campionati interuniversitari appena iniziati a Roma. Domani è già tempo di scendere in pista, sul miglio, poi sabato sarà la volta degli 800 metri. Una grande soddisfazione ed esperienza per il giovane, capace di distinguersi sia nello sport che nello studio, dove segue brillantemente il corso di ingegneria edile-architettura al Politecnico. "Direi che l’obiettivo è lao comunque un piazzamento di prestigio - racconta Martino, che da quest’anno corre per la Virtus Bologna -. Devo dire comunque che è stata un partecipazione inaspettata perché questa stagione non è andata proprio benissimo: sono grato al Politecnico di avermi dato questa possibilità di esprimermi a livello internazionale".