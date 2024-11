Gaeta.it - Cresce l’interesse per il 12° censimento de “I luoghi del cuore”: oltre 450.000 voti finora

Facebook WhatsAppTwitter Il 12°de “Idel”, l’iniziativa promossa dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha suscitato una partecipazione straordinaria da parte dei cittadini italiani. A pochi mesi dal suo avvio, il progetto ha già registrato un numero record di, con450.000 schede inviate, sia online che cartacee. Gli italiani stanno dimostrando un forte attaccamento al proprio patrimonio di storia, arte e natura, partecipando attivamente per garantire che questinon vengano dimenticati o danneggiati.La partecipazione alDa quando è iniziato il, sono stati segnalati20.000, un risultato che fa ben sperare per la riuscita dell’iniziativa. Le persone stanno scoprendo l’importanza di partecipare alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del Paese.