Coraline e la porta magica: dopo lo straordinario risultato al botteghino, nuove repliche al cinema

Successo travolgente per il ritorno aldiche, a 15 anni dall’uscita, ha rito nelle sale 70.000 persone in occasione della settimana di Halloween. Viste le tantissime richieste dei fan, l’acclamata epopea in stop-motionE LA, il film di animazione di HENRY SELICK, rimarrà nelle sale condedicate (dettagli e sale su nexostudios.it).Combinando l’immaginazione visionaria di NEIL GAIMAN, autore del libro best seller illustrato da DAVE MCKEAN, e la creatività dello studiotografico LAIKA,E LAè un’avventura meravigliosa dalla narrativa avvincente, divertente e piena di suspense per grandi e piccini.Nominato agli Oscar® 2010 nella categoria “miglior film d’animazione”, è stato il primo film d’animazione ad essere concepito e realizzato in vero 3D stereoscopico e a 15 anni dalla prima uscita è tornato quest’estate a sorpresa nelle sale internazionali raccogliendo oltre 50 milioni di dollari.