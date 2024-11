Gaeta.it - Conflitti in Medio Oriente: Israele intensifica offensiva in Libano, Gaza e Cisgiordania

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti operazioni militari israeliane nella Striscia di, nelsettentrionale e inhanno portato a un aumento significativo degli scontri e delle perdite umane. Secondo l’esercito israeliano, le ultime operazioni hanno avuto come obiettivo principali i militanti di Hamas e Hezbollah, evidenziando la complessità e l’intensità della situazione nell’area. Attività militare inNella Striscia di, gli attacchi israeliani hanno portato alla morte di circa 50 presunti militanti a Jabalia in un solo giorno. L’esercito israeliano, noto come IDF, ha segnalato che le operazioni hanno avuto un’estensione nelle aree circostanti, tra cui Beit Lahiya. Questo aumento degli scontri è stato descritto come parte di un’azione più ampia contro le infrastrutture militari di Hamas.