Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Ilquasi certamentepiùmai registrato e il primo in cui la temperatura media globale aumenterà di 1,5°C rispetto al periodo preindustriale. Lo rivela il servizio europeo Copernicus A due mesi dalla fine «e ormai quasi certo che ilpiùmai registrato e il primo con più di 1,5degC al di sopra dei livelli preindustriali», secondo il database Copernicus ERA5, spiega Samantha Burgess, vicedirettrice Trice del Servizio per il cambiamentotico (C3S) di Copernicus, secondo il quale e addirittura «probabile» che il riscaldamento hagli 1,55degC durantesolare. «Questo dato segna una nuova pietra miliare nei record di temperatura globale e dovrebbe servire da stimolo per una maggiore ambizione alla prossima conferenza sui cambiamentitici, la COP29», sottolinea Burgess.