Cinema al 42TFF 120 film e tante star | da Sharon Stone a Ron Howard

Roma, 7 nov. (askanews) – Presentata la 42esima edizione del TorinoFestival che si svolgerà dal 22 al 30 novembre sotto l’egida del Museo Nazionale del, presieduto da Enzo Ghigo e diretto da Carlo Chatrian, con la direzione artistica di Giulio Base. Nell’anno in cui ricorrono i cento anni dalla sua nascita, ildedica a Marlon Brando un’ampia retrospettiva e l’immagine guida dell’edizione. L’inaugurazione si terrà al Teatro Regio di Torino, madrina della manifestazione sarà Cristiana Capotondi. Questa edizione del TFF è in continuità con il suo passato, un festival cinefilo e autoriale che strizza l’occhio alle nuove generazioni, capaci di vivere, interpretare e condividere l’anima di ricerca e sperimentazione che ha sempre incarnato. In programma opere originali e indipendenti, in gran parte anteprime internazionali; molte le registe e cineaste donne, a partire dalle tre presidenti di giuria delle sezioni di concorso, Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon.