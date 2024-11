.com - Champions: Atalanta fa l’impresa e vince a Stoccarda (0-2). Inter soffre e batte l’Arsenal (1-0). Risultati e classifica

Reduce dalle tre vittorie di fila in campionato tra cui quella prestigiosa a Napoli, l'torna are anche inLeaguendo in trasferta lo. In terra tedesca finisce 2-0 per i nerazzurri con il sigillo del solito Lookman e il primo acuto bergamasco di Zaniolo: la squadra di Giampiero Gasperini sale cosi' a 8 punti in, mentre gli uomini di Hoeness, dopo il successo esterno con la Juve, ritrovano un ko restando fermi a quota 4. Terza vittoria di fila inLeague per l', chedi misura l'Arsenal in uno dei match clou della quarta giornata. A San Siro termina 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato da Calhanoglu