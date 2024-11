Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

se la vedranno contronel primo match di round robin delle ATPdi. La forte coppia azzurra punta a essere protagonista davanti al proprio pubblico in questa sua prima partecipazione alle. Debutto assoluto per, piemontese doc, mentreaveva già disputato una volta il torneo insieme a Fabio Fognini. Il debutto è contro gli esperti, che hanno battuto i nostri nella finale degli Australian Open. La coppia indoaustraliana si è rupetuta anche sul cemento di Miami, mentre i due italiani sono si sono rifatti sulla terra rossa di Roma e Parigi.CALENDARIO E COPERTURA TVMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOscenderanno in campo domenica 10 novembre alle 18:00.