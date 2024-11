Atalanta Zaniolo | Vinto su un campo difficile so che devo migliorare

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Era undifficilissimo, lo Stoccarda è una squadra forte. Siamo venuti concentrati facendo la nostra partita, siamo stati bravi ad attaccare. So cheancoratanto, ce la sto mettendo tutta. Le aspettative quando giochi ad alti livelli ci sono. Io cerco di allenarmi e dare il meglio. Ogni squadra ha le sue caratteristiche, la Premier è un campionato dispendioso, un po’ meno tattico. In Europa ci sono più spazi, non ci sono partite scontate”. Queste le parole di Nicolò, ai microfoni di Sky, dopo la vittoria della suain casa dello Stoccarda in Champions League: “su un, so che” SportFace.