Ilgiorno.it - A Lentate sul Seveso. Un secolo di pane: il capolavoro di Bice

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Un’attività che si tramanda in famiglia, di generazione in generazione, dal 1923. Da più di un. Rientra a pieno titolo nel registro delle imprese storiche il Panificio. Aperto a dire il vero nel 1922, anche se la ricerca storica di atti non aiuta e, pertanto, si fa risalire la nascita al primo anno certo e documentato: il 1923. È l’anno di costituzione della Walt Disney e della Warner Bros, ma anche qui asulnasce un’attività tuttora importante per la sua storicità e per il suo significato: il Panificiosi trova infatti in via San Michele del Carso, nel piccolissimo quartiere di Cimnago, che non arriva neanche a mille abitanti e che è decisamente separato dal resto della città. Il panificio, che garantisce anche un servizio di salumeria e di minimarket, è un punto di riferimento per tutti, soprattutto per le persone che non hanno la possibilità di spostarsi in auto.