Tvzap.it - Va a lavoro e dimentica la figlia in auto per 5 ore, poi la tragedia

Leggi tutto su Tvzap.it

Va alainper 5 ore, poi la– Una bimba di due anni è morta dopo essere statata indal padre che era andato a lavorare. L’uomo avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo e solo verso mezzogiorno si è reso conto che c’era qualcosa che non andava. ( dopo le foto) Leggi anche: Vi ricordate di lui? Era “il bambino delle barrette Kinder”: che fine ha fatto Leggi anche: Musica in lutto, addio alla sorella del leggendario cantante Va alainper 5 ore, poi laa Valencia, in Spagna, dove una bambina di due anni è morta dopo essere statata indal padre. Il dramma, come scrive «Fanpage», si è consumato ieri. L’uomo avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo, come faceva di solito ogni mattina.