Tutela minori e lotta alla povertà. Acsi cerca sette assistenti sociali

L’(Azienda speciale consortile servizi intercomunali) ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione difull time (36 ore settimanali), di cui quattro a tempo indeterminato e tre a tempo determinato. La selezione, tramite titoli ed esami, punta a rafforzare i servizisul territorio lodigiano, con interventi nei settori della, dei Pua (Punti unici di accesso) e delle Misure nazionali di contrasto. Oltrecopertura dei posti, sarà creata una graduatoria per eventuali future assunzioni. Per partecipare al concorso sono richiesti la laurea triennale o magistrale in Servizio sociale, Scienze del servizio sociale o titolo equiparato, l’iscrizione all’albo professionale degli(sezione A o B), la patente B e la disponibilità a spostamenti all’interno dei Comuni dell’Ambito di Lodi.