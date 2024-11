Lettera43.it - Trump si è recato a votare con Melania, ma per il web si tratta di una sosia

Leggi tutto su Lettera43.it

Chi era la donna con cui Donaldsi è presentato nel suo seggio elettorale in Florida peralle elezioni Usa? In teoria la moglie, ma per diversi utenti del web potrebbe essere una sua. A instillare il dubbio è stato il direttore di Medias Touch, Ron Filipkowski, che ha condiviso una clip che ha poi alimentato le voci, scrivendo: «ha indossato occhiali da sole in casa tutto il giorno oggi».’s been wearing sunglasses inside all day today. pic.twitter.com/4Wv3PwyA2h — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 5, 2024 Di qui l’ondata di teorie, con un utente che ha citato alcuni elementi che suggeriscono che quella donna potrebbe non essere l’ex first lady: «Anelli mancanti, stile e lunghezza delle unghie diversi, nessuna linea del sorriso sulla mascella, il seno è la metà di quanto dovrebbe essere».