Bergamonews.it - Tra pranzi ‘in botte’ e birre, i primi tifosi dell’Atalanta arrivati a Stoccarda

(Germania). La conferenza stampa della vigilia è stata caratterizzata da un siparietto tra un giornalista italiano che lavora all’estero e Gian Piero Gasperini: “Come mai avete così pochial seguito?” è stata la domanda che ha lasciato spiazzati un po’ tutti i presenti. La risposta di tecnico e giornalisti è stata unanime: “Le possiamo assicurare che duemila non sono certo pochi per l’Atalanta”. Certo, lo sono se raffrontati agli oltre ventimila delloche sono andati al Bernabéu o a quando si muovono i fan dell’Eintracht Francoforte, per citare una sqaudra cara ai colori nerazzurri. Ma è normale sia così. Insomma, il supporto alla Dea per questa trasferta non manca di certo. E si farà sentire eccome alla MHP-Arena questa sera. Intanto però c’è la giornata di attesa da vivere in città: ipullman sono partiti già dalla tarda serata di martedì, intorno alla mezzanotte, per raggiungerein mattinata.