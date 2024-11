361magazine.com - Sophie Codegoni e Basciano “stanno insieme ma si nascondono”

Leggi tutto su 361magazine.com

e Alessandrostarebbero ancora. Secondo una indiscrezione, i due ex gieffini vogliono nascondere la loro relazionee Alessandrostarebbero ancora. Una notizia non confermata dai diretti interessati che vorrebbero nascondere la loro relazione. Stando alle parole di Deianira Marzano, infatti, i due ex vipponi starebberoma preferiscono nascondere la relazione. L’esperta di gossip, rispondendo a una fan dei Basciagoni che le ha chiesto di loro, ha spiegato che i due ragazzi, genitori di Celine,si sono conosciuti all’edizione numero sei del Grande Fratello Vip.entrò al Grande Fratello già innamorato dicon l’intento di conquistarla e ci riuscì via via dopo la frequentazione nella casa.