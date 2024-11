Romadailynews.it - Roma: 89enne aggredisce la moglie 87enne tentando di ucciderla, arrestato

L’anziano ha colpito ripetutamente laalla testa in zona Alessandrino; la donna è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Un grave episodio di violenza domestica ha sconvolto la zona Alessandrino a, dove un uomo di 89 anni ha aggredito ladi 87 anni con un oggetto contundente, cercando di. L’aggressione è avvenuta questa mattina alle 10:30 in via Augusto Marini. Dopo aver colpito la donna più volte alla testa, l’uomo avrebbe detto ai familiari di aver agito perché “mi vessava e mi ingiuriava”. La vittima, in condizioni critiche, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Vannini, dove è attualmente ricoverata con prognosi riservata. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno tratto in arresto l’anziano, ora accusato di tentato omicidio e trasferito in carcere.