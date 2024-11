Lapresse.it - Rai, show di Geppi Cucciari agli stati generali in Senato: “Make viale Mazzini plurale again”

di, che ha aperto la due giorni de ‘Le sfide del servizio pubblico’, glidella Rai organizzati indalla presidente della commissione di vigilanza, la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia. Si va da battute sulla location e sull’evento: “Il tema di oggi è come tenere i partiti fuori dalla Rai. lo dico sorridendo, anche a me piace molto la fantascienza!”. Ma spazio anche al padrone di casa: “Il presidente La Russa, l’ho riconosciuto dalla Gazzetta (dello sport, ndr). C’è spazio anche per la denuncia sociale: ‘gli abbonati, forse, potrebbero essere anche meno drogati di cronaca nera, perché siamo diventati un paese che ha sempre più paura del vicino, anche se salutava sempre”. In chiusura l’inevitabile riferimento alle elezioni americane, non prima di lanciare un emblematico “Hasta il canone siempre”: ““, facendo riferimento allo slogan di Trump MAGA, “America Great”.