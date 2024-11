Lanazione.it - Puliamo il mondo, l’esempio dei giovani: maniche rimboccate contro tutti gli incivili

Grosseto, 6 novembre 2024 – Altro che “il”: hanno pulito la loro città da ogni rifiuto che hanno scoperto. Dal più piccolo, che non significa meno pericoloso (anzi), a quelli di dimensioni ben più voluminose abbandonati in varie parti della città. Il “raduno” di circa 130 studenti della scuola media “Dante Alighieri” (delle classi seconde) è partito dal loro istituto per poi pattugliare sia la zona limitrofa al loro complesso sia l’area verde parallela a via Caravaggio, per poi arrivare al Velodromo dove era previsto il momento finale di “il”, l’iniziativa promossa da Legambiente in tutta Italia. Con le pettorine gialle e un grande sorriso stampato in faccia hanno trascorso una mattinata con “le mani in campo” affinché – già da l’età dell’adolescenza – i ragazzi siano sensibilizzati al rispetto e tutela dell’ambiente e del pianeta.