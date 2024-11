Anteprima24.it - Premio ‘Mastro Panettone’: tutti i vincitori, exploit della Campania

Tempo di lettura: 2 minutiSono campani i tre primi classificati, per ogni categoria, di Mastro Panettone, concorso che premia i panettoni e pandori più buoni dell’anno. I premi assegnati sono stati in tutto sette. Il concorso organizzato da Goloasi e giunto all’ottava edizione, ha visto vincere per il Miglior Panettone Artigianale Tradizionale dell’edizione 2024 Antonio VentieriTorteria di Antonio Ventieri di Capaccio-Paestum (Salerno), per il Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato Gianluca Cecere di Visionary Dessert di Napoli e per il Miglior Pandoro Artigianale Enzo MartuccioPasticceria Enzo Martuccio di Colle Sannita (Benevento). Saliti sul podio anche Daniele Milo di Le Sfoglie d’Oro di Salerno e Luigi Vetrella di Visioni Bistrot di Caserta, rispettivamente secondo e terzo classificato con i loro panettoni tradizionali.