Donnapop.it - Paola Caruso, la ex del suo fidanzato tuona: «Si mostra per quello che non è»: intervista a Simona Silvestre

Leggi tutto su Donnapop.it

Dopo l’ultimadi Verissimo,e il suo attualesono stati smascherati dalla ex di lui:, che ha concesso alcune dichiarazioni esclusive a DonnaPOP, ha parlato chiaramente di come siano andate le cose fra l’ex Bonas di Avanti un Altro e il suo ex compagno. Già la scorsa settimana, dopo le parole dia Silvia Toffanin,si era fatta sentire via social, dichiarando che – quando la showgirl e il suoGianmarco si sono conosciuti – lei era in viaggio con il suo ex, nonché padre di suo figlio. Insomma, tutti quanti si trovavano a Montecarlo per il Capodanno del 2023. In quell’occasione, Gianmarco esi sono conosciuti nell’albergo dove alloggiavano;che ha rivelatoha scoperchiato un vero e proprio Vaso di Pandora: la ex dell’attualedella, infatti, ha dichiarato che non solo lui si trovava in vacanza con la famiglia, ma anche la showgirl era accompagnata da un uomo! Chi fosse la persona in questione, però, non è dato saperlo; sta di fatto che la storia frae Gianmarco non è certo iniziata nel più cristallino dei modi.