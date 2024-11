Ilrestodelcarlino.it - Operata per frattura all’omero. Muore a due giorni dall’intervento. La Procura apre un fascicolo

all’ospedale di Torrette per unadell’omerodopo due. Uno choc per i familiari di una 69enne anconetana, pensionata, nonna di cinque nipoti, con marito e due figli, che vogliono andare a fondo sulle cause che hanno strappato via la loro parente così all’improvviso. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri, tramite il loro legale, l’avvocato Federica Battistoni. Laha già disposto l’autopsia sulla salmando unper omicidio colposo, al momento contro ignoti. La donna ha subito un infortunio domestico il 23 ottobre scorso. Era a casa, ad Ancona, quando è caduta per terra urtando violentemente un braccio e subendo la rottura dell’omero, l’osso che collega l’avambraccio alla spalla. Soccorsa da una ambulanza è stata portata in pronto soccorso e affidata alle prime cure mediche.