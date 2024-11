Lanazione.it - Nuova sanità territoriale in Toscana, case e ospedali di comunità. Al via la sperimentazione

Firenze, 6 novembre 2024 – L’inizio del 2025 porterà inladellae di prossimità. Le novità diventeranno operative e sono state illustrate ieri, nell’incontro organizzato da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp, insieme all’assessorato regionale alla. Trenta i luoghi che fra pochi mesi vedranno partire la, anticipando una riorganizzazione generale, finanziata grazie al Pnrr e al Decreto Ministeriale 77 da parte della Regione, i cui effetti generali si vedranno nel 2026. Ma che tipo di strutture saranno protagoniste dellaorganizzazione? Si tratterà dei Cot, ovvero le Centrali operative territoriali, che avranno il compito di coordinare l’assistenza; delle Casa didove i cittadini potranno trovare medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri e altri professionisti della salute; deglididove avverranno ricoveri per situazioni non acute, soprattutto relativamente a pazienti cronici o in fase di dimissione da altri, ma ancora non in condizione di tornare a casa.