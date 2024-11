Napoli fermato stalker minorenne | spara sotto casa dell’ex fidanzatina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo la morte della 13enne Angelica a Piacenza, coinvolta in una relazione tossica con il fidanzato 15enne, un altro caso di “amore” malato tra due minorenni, questa volta a. Protagonista di questa torbida vicenda è un ragazzo da poco 18enne, che avrebbe prima minacciato e perseguitato la sua ex, fino are un colpo di pistola verso la sua abitazione. Le persecuzioni delloI fatti si sono svolti a Casoria, in provincia di, quando un po’ di tempo fa si è interrotta la relazione tra i due giovani. Il ragazzo, all’epoca dei fatti 17enne, non voleva però accettare la fine della relazione e così ha iniziato a perseguitare la sua ex. La situazione era diventata talmente grave, che il ragazzo fuposto alla misura cautelare della permanenza in, l’equivalente degli arresti domiciliari per i minorenni.