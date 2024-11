Anteprima24.it - Napoli, altre tensioni su piazza degli Artisti: De Iesu chiede conferenza di servizi

Tempo di lettura: 4 minutiAl Vomero Arenella resta alta la tensione sulla viabilità di, e l’assessore Antonio Deannuncia la richiesta di unadi. “La situazione è nebulosa – ha spiegato -, i progetti che vuol fare la municipalità si scontrano con il Pums”, ovvero il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Laè di fatto chiusa a metà da un anno, senza formale pedonalizzazione – di pertinenza del Comune di– ma in seguito al divieto di transito istituito dalla Municipalità 5. Non poche le proteste dei cittadini. Stamane è approdato in commissione comunale Trasparenza. E la matassa amministrativa si è tutt’altro che dipanata. “I numerosi elementi emersi nel corso della riunione di oggi – ha affermato Iris Savastano, presidente della commissione – rendono quanto mai opportuno un nuovo incontro utile ad approfondire diversi aspetti della questione”.