Lanazione.it - Montevarchi, l’energia di Franco per andare oltre il trionfo del Fedini

Leggi tutto su Lanazione.it

Da sempre il derby del Valdarno tra Aquila e Marzocco è considerato un punto di svolta nella stagione dell’una o dell’altra squadra, a seconda del risultato. Averlo vinto, dunque, dovrebbe garantire all’iniezione di fiducia migliore possibile in vista dei prossimi impegni. Certo, i ragazzi allenati da Nico Lelli saranno chiamati in questi giorni e in vista dell’incontro interno di domenica prossima con il Follonica Gavorrano a riflettere su un primo tempo nel quale hanno lasciato un paio di ghiotte opportunità alla Sangiovannese, ma occorre tenere conto del peso specifico della posta in palio. Si ha un bel dire, infatti, che la gara dello stadioera una sfida come le altre e metteva in palio soltanto tre punti. Tutt’altro, perché nell’immaginario dei tifosi dei due club sembra davvero la madre di tutte le partite.