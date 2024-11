Lopinionista.it - Luminosa positività e vitalità cromatica nell’Espressionismo Astratto di Marc Feist, quando l’armonia diviene linea guida per il sentire

Leggi tutto su Lopinionista.it

Tutto ciò che appartiene all’interiorità, al modo di percepire il mondo intorno a sé, fuoriesce negli artisti attraverso le loro opere, come se attraverso la rappresentazione pittorica e scultorea essi non potessero fare a meno di rivelare ciò che diversamente non sarebbero in grado di spiegare; questo è tanto più vero quanto più i creativi si avvicinano a un tipo di arte in cui la forma lascia spazio al mondo della non forma, quell’assenza di riferimenti visivi dentro i quali sarebbe possibile nascondersi conducendoli così quasi inconsapevolmente a mettere a nudo la loro natura, raccontando il proprio personale modo di porsi davanti alla vita, di interpretare gli accadimenti e le interpretazioni della realtà osservata. Il protagonista di oggi sceglie questo tipo di approccio pittorico da cui è possibile intuire, oltre al suo talento nell’accostamento cromatico, anche lo sguardo sorridente che dona a tutto ciò che lo circonda narrando le sue emozioni attraverso l’utilizzo della luminosità.