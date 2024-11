Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng, WTA Finals 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio dello scontro diretto che vale le semifinali

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:13 Meno di ventiall’ingresso in campo di Jasminee Qinwen. Sale la tensione per il match chele. 12.21 Vi forniamo un aggiornamento sulla partita che precedeva nello schedule la sfida tra l’azzurra e la cinese, ovvero il confronto tra Kichenok / Ostapenko 1 e Melichar-Martinez / Perez, con il successo a sorpresa di quest’ultime con il punteggio di 6-1 6-3. Pertanto, la partita trainizierà non prima delle 13.30 come da programma e non ci saranno attese particolari. 12.19 Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la terza giornata del gruppo porpora delle WTAtra Jasminee la cinese Qinwen. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la terza giornata del gruppo porpora delle WTAtra Jasminee la cinese Qinwen