Quotidiano.net - L’incontro tra Pinelli e Meloni. Il Colle mai informato sui contenuti. La rabbia di toghe e opposizioni

Ai piani alti di Palazzo Bachelet provano a chiudere l’increscioso incidente con il: ci tengono a far sapere chea Palazzo Chigi di lunedì tra il vicepresidente del Csm, Fabio, e la premier era stato notificato per tempo al Capo dello Stato nonché presidente dello stesso organo di autogoverno della magistratura. Ma il tentativo va a vuoto: effettivamente il vicepresidente aveva avvertito delil segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, ma a ridosso dell’appuntamento (in programma da circa tre settimane) e senza discutere idel colloquio. Proprio questi sono all’origine dell’irritazione, davvero ai massimi livelli, di Sergio Mattarella: lo staff del numero due del Csm parla di incontro di routine, ma gli argomenti sul tavolo di routinario avevano ben poco.