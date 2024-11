Ilgiorno.it - L’arte libera, anche in carcere. Graffito di Ravo in sala colloqui: "Una metafora di speranza"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Ha scelto un’immagine simbolica, quella dell’Allegoria della Libertà, per decorare la parete delladeldi Varese. Un’opera realizzata in tre ore la scorsa domenica, con la tecnica dello spray che lo contraddistingue. Lo street artist AndreaMattoni ha portato la sua firma in un altro luogo istituzionale della città, dopo tribunale, ospedale e questura. Ieri pomeriggio l’inaugurazione del murale alla presenza dello stesso artista. "Ho voluto rappresentare la libertà come una fanciulla speranzosa e allegra che guarda verso un futuro di bellezza. C’è poi unacon delle colombe che escono dalla sua testa, che rappresentano il pensiero che rende veramente liberi". La direttrice della casa circondariale Carla Santandrea ha sottolineato l’opera di abbellimento degli spazi per un miglioramento della situazione detentiva.