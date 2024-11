Ilfattoquotidiano.it - La ragazza che vuole togliersi il velo punita dalle ‘amiche’: donne che odiano altre donne

Viene dalla mia terra la notizia, riportata da tutti i media nazionali, riguardante unadi origini marocchine che ha riferito di essere stata picchiata, vessata e intimidita da coetanee, anch’esse originarie del Marocco, dopo aver condiviso con loro la volontà di fare a meno del. Non è ancora chiara l’origine della miccia capace di innescare l’aggressione a seguito della quale è stata sporta denuncia per lesioni. Se i fatti fossero confermati, saremmo in presenza di un elemento nuovo relativo alla drammatica questione della violenza verso leche. Difficile pensare che leche avrebbero bullizzato la malcapitata siano state mosse dal desiderio di una applicazione pedissequa e distorta di presunti precetti religiosi come fa la polizia morale in Iran.