Movieplayer.it - La gita scolastica, recensione: un coming of age per raccontare la Bosnia di oggi, tra modernità e dogmi

Leggi tutto su Movieplayer.it

Il debutto al lungometraggio di Una Gunjak, film di apertura del Balkan Film Festival, mette al centro la bugia di un'adolescente per fotografare i limiti della societàca incapace di sorreggere e capire la generazione più giovane. Nel dicembre del 2014 lasi trovata ad affrontare un caso di cronaca che ha profondamente scosso l'opinione pubblica. Sette studentesse tra i 13 e i 15 anni, mentre si trovavano incon la scuola a Sarajevo, sono rimaste incinte. Al loro ritorno a casa la notizia è divenuta di dominio pubblico, tra genitori inferociti con gli insegnanti e gli accompagnatori, colpevoli secondo loro di non aver svolto al meglio il loro lavoro, e una tempesta mediatica che le ha prese di mira insultandole per le precoci gravidanze. A questa storia si è ispirata Una Gunjak per il .