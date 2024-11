Sport.quotidiano.net - La gioia di hutter. "Il Bologna crea tanti problemi. Orgoglioso dei miei»

La strigliata data alla squadra dopo i ko in campionato con Nizza e Angers ha dato i frutti sperati. Il Monaco passa ae si conferma imbattuto in Champions, salendo a quota 10. "Sonodeiragazzi. Non dimentico che siamo la squadra più giovane della Champions, ma abbiamo talento e potenziale per giocare ad alto livello con continuità . Oggi lo abbiamo fatto e abbiamo vinto con merito". Con merito, anche se il gol è arrivato solo nel finale e dopo aver sofferto a tratti: "Tutto vero – conferma–. Ma se andiamo ad analizzare la gara si capisce che abbiamo fatto qualcosa in più e che abbiamo meritato di prendere l’intera posta in palio, che ci proietta nell’altissima classifica in Europa. Sono contento anche perché ilha giocato bene, cito difficoltà , ma li abbiamo limitati e abbiamo concesso solo un paio di pericoli, forse un solo pericolo vero e questo mi fa dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro a livello di squadra.