Oasport.it - Judo, i ranking mondiali aggiornati: Bellandi leader nella -78 kg, sette azzurri in top10

Leggi tutto su Oasport.it

La stagione del grandeinternazionale sta per volgere al termine, con un solo appuntamento di rilievo ancora in programma e che completerà il World Tour 2024. Stiamo parlando del mitico Grand Slam di Tokyo, previsto tra un mese (7-8 dicembre) ma con un campo partenti che si preannuncia meno numeroso e di qualità inferiore rispetto alle ultime edizioni a causa di una collocazione temporale sfavorevole. Dopo i Giochi Olimpici di Parigi si sono disputati sin qui solamente due eventi del circuito maggiore, oltre ai CampionatiJunior che assegnavano a loro volta dei punti per le classifiche. L’Italia, reduce da un biennio di alto profilo in cui ha raccolto tanti risultati di prestigio, può contare ormai su un buon numero di atleti estremamente competitivi a livello globale.