Iran la studentessa che si è spogliata si trova in ospedale La versione di Teheran | Soffre di problemi psichici

Laiana che si è, rimanendo in mutande e reggiseno sabato 2 novembre, dopo essere stata molestata dagli agenti di polizia per non aver osservato il codice di abbigliamento della Repubblica islamica, soffrirebbe «di un disturbo psicologico». Lo sostiene la portavoce del governo diFatemeh Mohajerani al quotidiano Ham-Mihan. La ragazza, identificata sui social come Ahoo Daryaei, si troverebbe ora inper essere sottoposta a cure mediche. Lache viene dall’potrebbe rientrare in una politica già in uso dal regime: etichettare i contestatori come malati psichiatrici per silenziare una manifestazione di dissenso ritenuta pericolosa. Una strategia già sperimentata durante le proteste del 2022 che hanno seguito l’uccisione di Mahsa Amini, morta mentre era sotto la custodia della polizia morale.