Inter-Napoli designato Mariani

Mauriziodella sezione di Aprilia dirigerà; i suoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Marcenaro quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato ad Aureliano. Direzione di gara numero 157 per Maurizioin Serie A, la quinta in questo campionato. Sono 12 i precedenti dell’con Maurizioa dirigere la gara in Serie A, con i nerazzurri che hanno vinto nella metà delle occasioni (2N, 4P); l’unico precedente in questo torneo, però, risale al derby perso contro il Milan lo scorso 22 settembre (1-2).: i precedenti con ilIlè la squadra che ha ottenuto più vittorie sotto la direzione di Maurizioin Serie A: 14 – in 21 precedenti (1N, 6P) – incluso il successo nell’ultima gara giocata con questo arbitro a dirigere la sfida in campionato: 2-1, in casa, contro la Juventus il 3 marzo scorso.