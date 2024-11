Inter-news.it - Inter-Arsenal, sorprese negli 11. La probabile formazione di Inzaghi

Diversein ballo per Simonein vista della partita di San Siro di Champions League. Ladel tecnico in. TURNOVER? – Simone non farà turnover in vista di, ma rotazioni per far sì che giochino i calciatori più freschi in questo momento. Tanti hanno faticato nella gara con il Venezia e hanno già disputato la partita contro l’Empoli nel turno infrasettimanale. Uno tra questi è Marcus Thuram, che riposerà nella gara di San Siro di Champions League. Al suo posto inizierà Mehdi Taremi con Lautaro Martinez nel ruolo di rifinitore. A centrocampo Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella potrebbero rimanere fuori per Piotr Zielinski e Davide Frattesi, che hanno fatto bene nell’ultimo match. In cabina di regia tornerà finalmente Hakan Calhanoglu, che ha saltato gli impegni delle scorse settimane a causa di problemi fisici.