Inter-news.it - Inter-Arsenal Primavera 4-1, pagelle: Cocchi da 8, Zanchetta perfetto

Leggi tutto su Inter-news.it

L’vince contro l’con il risultato di 4-1 e torna al primo posto in UEFA Youth League.merita il 9 per la partita preparata,è un piacere da vedere e prende 8. Ledel match. Zamarian 6: Non deve fare parate importanti nel corso della partita. Guarda da spettatore non pagante lo show nerazzurro.– DIFESA Della Mora 6: Convince sempre di più nel suo ruolo di vice-Aidoo. Sicuro, coraggioso e attento in fase difensiva. Re Cecconi 6.5: Chiude la porta di Zamarian quando serve e comanda la retroguardia nerazzurra che chiude con un altro clean sheet. Maye 6.5: La scivolata nel primo tempo su Dowman vale quasi il prezzo del biglietto. Salva l’nel momento del bisogno. – dal 71?Alexiou 5.5: Sbaglia enormemente su Kabia, cerca di proteggere la palla sul fondo e si fa beffare dall’esterno.