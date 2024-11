Justcalcio.com - Il riscatto di Leao passa dal Bernabéu: “Spero che sia decisivo”

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-05 18:42:52 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: A soli 22 anni, Rafaelguida un Milan che, nella stagione 2021-22, vince nuovamente lo ‘Scudetto’ dopo più di un decennio di siccità. Sembrava solo l’inizio di un’esplosione stellare. Ma, Nel novembre 2024, pochi potevano immaginare che i portoghesi avrebbero toccato il fondo a San Siro., durante la partita contro il ParmaEFE In un Milan che ancora non sa cosa gioca, Fonseca ha provato a trovare soluzioni distruggendo il rapporto con la sua stella, condannandolo alla panchina per tre partite consecutive di Serie A. a favore di Noah Okafor. “Terza sostituzione consecutiva? Devo gestire bene la squadra. Connon c’è nessun conflittosolo una mia decisione.